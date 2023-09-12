Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Eylül 2023 01:07
askerlik

Merhaba ben 2022 de önlisans mezunuyum . askerlik mezun oldugumdan kendi kendine 1 sene uzadı yeniden tecil ettirme durumum var mı herkese teşekkürler

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