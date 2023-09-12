Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 01:57
aşı dolabı için mesai saatleri şahsi telefonumun aranması

aşı dolabının sıcaklık değerinin azalması veya artması durumunda her ne zaman olursa olsun gece gündüz farketmeden ats birimi beni şahsi numaramdan arıyor.bu durum bir nevi icap nöbet sayılmaz mı? böyle bir nöbet parası söz konusu mu bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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