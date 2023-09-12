Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 03:27
Aday Memur Yeni Kpss Puanıyla Sözleşmeli 4b ye Geçebilir mi?

Sözleşmeli 4b Güvenlik personeliyim. 2024 yılında kpss ye gireceğim. Kpss ye girdiğim yıl ADAY MEMUR olmaktayım. Aday memur olduğum süreçte yeni kpss puanımla başka kuruma Sözleşmeli Büro Personelliğini tercih etmek istiyorum ve bu süreçte yerleşirsem yerleştiğim kuruma geçebilir miyim? Bekleme süresine falan takılır mıyım. Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorum. Bilen kişiler yazarsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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