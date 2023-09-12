Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
12 Eylül 2023 06:55
Becayiş Sorunu

27 ocak 2020 de hemşire olarak işe başladım şimdi ben becayiş yapabilir miyim

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