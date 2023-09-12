Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 08:22
Başka bir ünvandan memur olabilme ?
Şuan ben bir yıllık sözleşmeli yaşlı bakım teknikeriyim ilk ve acil yardım bölümünü okuyup KPSS'den atanabileceğim bir puanı alınca hemen atanbilir miyim yoksa istifa edip 6 aylık boşlukta mı olmam lazım

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