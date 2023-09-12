Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 08:29
geçici görevlendirmede tayin

sözleşmeli iken geçici görevlendirme ile görevlendirilip kadro aldıktan sonra naklen atama için dilekçe gönderip naklen atanan oldu mu?

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