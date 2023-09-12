Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 08:50
Müfettiş yardımcılığı yaş sınırı

35 yaş sınırının kalkması gerekiyor çok büyük haksızlığa uğradık, hiç sınava girme hakkımız olmadı çünkü sınav yapılmadı, bazılarına ise 10 yılını doldurduğu yıl sınav açıldı, her yerde adaletsizlik, yaş sınırı kalkmalı

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