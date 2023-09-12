Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 09:08
Mebbis
8 Eylülde yeni tayin oldugum okuluma gibi kararnamemi verdim fakat hala mebbis te eski okulum gözüküyor ne zaman yeni okulum gözükür acaba yardımcı olabilir misiniz

Pelinin
Genel Müdür
12 Eylül 2023 09:10

Bi iki güne görünür olmadı biraz daha beklersiniz :)) daha da olmadı eski okula mecbur geri dönüş:)))


Beyazrus
Aday Memur
12 Eylül 2023 09:15
Sagolun hocam teşekkürler
Pelinin, 2 saat önce

Bi iki güne görünür olmadı biraz daha beklersiniz :)) daha da olmadı eski okula mecbur geri dönüş:)))

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