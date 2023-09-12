kesinlik ulkemizde olan bisey degil hocam. dediginiz gibi cogu kurum 35 yas siniri koyuyor. bu durumdan sikayetci cok insan var bazen yas sinirinin kalkacagi yonunde soylemlerde oluyor ama suan icin boyle bir durum yok. suan su veya bu kurum yas siniri koymadan aliyor demekte olmaz 2024 de yas siniri getirmeyeceklerinin garantisi de yok

kesinlik ulkemizde olan bisey degil hocam. dediginiz gibi cogu kurum 35 yas siniri koyuyor. bu durumdan sikayetci cok insan var bazen yas sinirinin kalkacagi yonunde soylemlerde oluyor ama suan icin boyle bir durum yok. suan su veya bu kurum yas siniri koymadan aliyor demekte olmaz 2024 de yas siniri getirmeyeceklerinin garantisi de yok