KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 09:27
35 yas

Merhaba ben 89 aralik dogumluyum maliye lisans mezunuyum bazi sebeplerden dolayi bankadan istifa etmek zorunda kaldim..simdi 2024 kpss b ye gircem ama anladigim kadariyla memurluk icin yasimdan dolayi kyk memurlugu disinda atanamiyorum galiba..bu konuda kesin bilgisi olan varmi herkes bosa hazirlaniosun dio sinava kdr 35 olcm cunku yani sgk tapu yada baska memurluga atanamazmiyim


babadort
Aday Memur
12 Eylül 2023 09:38

Sgk da yaş sınırı yok.Ablam 39 yaşında atandı Sgk ya.İktisat mezunuydu.Ayrıca 4001 alımlarında da genelde yaş sınırı koymuyorlar. Meb ve Gsb büyük alımlar yaptı bu sene ve yaş sınırı yoktu.


nemura12
Aday Memur
12 Eylül 2023 09:38
kesinlik ulkemizde olan bisey degil hocam. dediginiz gibi cogu kurum 35 yas siniri koyuyor. bu durumdan sikayetci cok insan var bazen yas sinirinin kalkacagi yonunde soylemlerde oluyor ama suan icin boyle bir durum yok. suan su veya bu kurum yas siniri koymadan aliyor demekte olmaz 2024 de yas siniri getirmeyeceklerinin garantisi de yok

Mechul011
Aday Memur
12 Eylül 2023 09:43

Calismayayimmi anlamadim&#128542;&#128542;&#128542;


babadort
Aday Memur
12 Eylül 2023 09:55

90 puan civarı almaya gözün kesiyorsa çalış bence. İllaki bir yere atanırsın.

Mechul011, 2 saat önce

Calismayayimmi anlamadim&#128542;&#128542;&#128542;


nemura12
Aday Memur
12 Eylül 2023 10:05
hocam bence bir kere deneyin temelinizde varsa. keske demek daha zor gelir
Mechul011, 2 saat önce

Calismayayimmi anlamadim&#128542;&#128542;&#128542;


Pr0metheuss
Memur
12 Eylül 2023 10:38

Hocam B grubu (p3) merkezi atamalarda yaş sınırı yok. Orda açılan tüm kurumlara atanabilirsiniz.

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