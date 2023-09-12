Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 09:55
Kadrolu memurluktan muvazzaf subaylığa geçiş

son düzenleme ile nisan ayında psikolog olarak kadroya geçtim . tsk muvazzaf subaylığa başvuru yapmayı düşünüyorum geçiş işlemleri nasıl oluyor şu anki kurumumdan istifa mı etmem gerekiyor. adalet bakanlığı (cte) muvafakat veriyor mu ?

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