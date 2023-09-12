Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Eylül 2023 10:00
Öğretmen sınıfı subaylık hk

dış kaynaktan öğretmen sınıfı subaylığa başvurmayı düşünüyorum. sutasak eğitim süresi ne kadar sürüyor ,kıtaya çıkınca nerelerde görev yapılıyor ?

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