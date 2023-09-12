Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 10:13
Kadrolu Memurluktan Sözleşmeli 4B'ye Geçiş

Nisan ayında son düzenleme ile kadroya geçtim. Cezaevinde psikolog olarak görev yapıyorum. gençlik spor bakanlığının sözleşmeli psikolog alımına başvurdum. Geçiş işlemleri nasıl oluyor? Neler yapılması gerekiyor? herhangi bir bekleme süresi var mı


agayedirewan
Aday Memur
12 Eylül 2023 10:20

Geçişin tam olarak netleştikten sonra yani "gel işe başla" dedikten sonra istifa edersin. Yanlış bilmiyorsam en fazla 1 ay bekletebiliyorlar istifanı. İstifan bu sürede kabul edilmezse bağlı olduğun kurum tarafından kabul edilen mazereti olmadığı halde, görevine kesintisiz 10 gün süreyle devam etmeyen memurlar çekilme isteğinde bulunmuş sayılır zaten.


Psikolog0000
Aday Memur
12 Eylül 2023 11:12

peki istifa ettik diyelim, gideceğimiz taraf bizi bu süreçte bekler mi?

agayedirewan, 1 saat önce

Geçişin tam olarak netleştikten sonra yani "gel işe başla" dedikten sonra istifa edersin. Yanlış bilmiyorsam en fazla 1 ay bekletebiliyorlar istifanı. İstifan bu sürede kabul edilmezse bağlı olduğun kurum tarafından kabul edilen mazereti olmadığı halde, görevine kesintisiz 10 gün süreyle devam etmeyen memurlar çekilme isteğinde bulunmuş sayılır zaten.


agayedirewan
Aday Memur
12 Eylül 2023 11:17

İşte orada sıkıntı var. Bu şekilde atanan arkadaşlarımız oldu. Kurum sizi bekleyeceğiz dedi. Ancak ben de kadroluyken sözleşmeli olarak atandığımda bekleyemeyeceklerini ilettiler.

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