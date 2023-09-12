Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 10:14
Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş İşlemleri

Nisan ayında son düzenleme ile kadroya geçtim. Cezaevinde psikolog olarak görev yapıyorum. gençlik spor bakanlığının sözleşmeli psikolog alımına başvurdum. Geçiş işlemleri nasıl oluyor? Neler yapılması gerekiyor? herhangi bir bekleme süresi var mı

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