Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 10:18
Kadroludan Sözleşmeliye Geçiş İmkanı

Nisan ayında son düzenleme ile kadroya geçtim. Cezaevinde psikolog olarak görev yapıyorum. gençlik spor bakanlığının sözleşmeli psikolog alımına başvurdum. Geçiş işlemleri nasıl oluyor? Neler yapılması gerekiyor? herhangi bir bekleme süresi var mı

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