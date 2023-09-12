Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Eylül 2023 10:22
YILLIK İZİN HK.

Merhabalar,

Aday memurken izin hakkımız oluştuğu durumda kurum değişikliği yaptığımızda izin hakkımızı kullanabiliyor muyuz?

(yeni kurumda ilk sene izin kullanılamaz gibi bir durum var mıdır?)

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