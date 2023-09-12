Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 10:45
Ozel sektor es tayini

Merhaba arkadaslar, kendim 7 aylik ilcede sozlesmeli hemsireyim. Esim Ankara merkezde 1.5 yildir calismakta. Ben 1 yilimi doldurunca es durumu isteyebilir miyim bilgisi olan var mi ?

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