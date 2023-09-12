Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 10:50
gys itiraz

arkadaslar görevde yükselme sınav sonuclarına itiraz edip de itiraz sonucu kendisine gelen varmı geldiyse nereden geldi mesaj olarak mı yoksa personel meb üzerinden mi

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Sözlük

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