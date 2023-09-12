Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 11:06
üniversite hastanesi
özel bütçeyle alım yapan üniversite hastanesi normal memurdan düşük mü alıyor yüksek mi yoksa daha mi az

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