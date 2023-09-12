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Editörler : ecoekonomist


12 Eylül 2023 11:07
Reeder Teknoloji Halka Arz Başlıyor! Reeder Halka Arz Kaç Lot Verecek?

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.(REEDR) halka arz talep toplama işlemleri yarın başlayacak ve 3 iş günü sürecek! REEDR halka arzında yatırımcılara ne kadar lot verilecek?

https://parafesor.net/reeder-teknoloji-halka-arz-basliyor-reeder-halka-arz-kac-lot-verecek

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