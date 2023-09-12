Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Eylül 2023 11:24
AFAD parası İsim isim yatiyormus !! (Doğru mu?)

Deprem bölgesine üç kez görevlendirme ile gittik,Afad'ın ödediği ödeneği ilimizde( Muğla)çoğu ilçe aldı merkez dahil. Mutemet sürekli bugün yarın diyor üç haftadır şimdi ise isim isim geliyor geldikçe yatiracagiz diyor. Bilen biri bilgi versin lütfen bu para nasil yatıyor.Şimdiden teşekkürler.

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