Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


12 Eylül 2023 11:44
Gündoğdu Gıda Süt Halka Arz Olacak!

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arz olmak için SPK'dan onay aldı. Gündoğdu Gıda, halka arz fiyatı ne kadar oldu?

https://parafesor.net/gundogdu-gida-sut-halka-arz-olacak-gundogdu-gida-sut-halka-arz-detaylari


almant
Aday Memur
12 Eylül 2023 12:21

Yeni halka arza dair diğer detaylar: https://www.halkaarztakvimi.com.tr/gundogdu-gida-sut-urunleri-san-ve-dis-tic-a-s-gundg/

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