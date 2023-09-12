Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Eylül 2023 11:44
Mehil süresi sonra işe geç başlama

Arkadaşlar merhaba. Mehil müddeti 15+2 gün, ben göreve 1 gün geç başladım soruşturma açıldı bunun sonucu ne gibi ceza alırım ve ifademde nasıl belirtmem gerekir kurtarı varsa.


&YuSuF&
Memur
12 Eylül 2023 12:57
3 maaş kesinti cezası alırsın cezan yok bir alt ceza kınama alırsın
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