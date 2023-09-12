Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 11:46
Tayin sonrası

Tayin olup hastaneyi beğenmezsek ne kadar süre sonra tekrar tayin isteyebiliriz eş durumundan geldim


x4835x
Aday Memur
12 Eylül 2023 12:08
ne zaman yaptınız eş durumu?

Enonu
Aday Memur
12 Eylül 2023 13:09

Yeni ayrılış yaptım 15 gün içinde başlayış yapacağım

x4835x, 2 saat önce
ne zaman yaptınız eş durumu?
Toplam 2 mesaj

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