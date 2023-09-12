Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 12:18
Memuriyetten Önceki Askerlik
Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Kadroluyum. Memuriyetten önce er olarak yapmış olduğum askerliğin kadro/dereceye etkisi var mı? Varsa nedir? Askerlik eklendikten sonra yıllık izne bir katkısı olur mu?

E.Kayı Han
Editor
12 Eylül 2023 12:54

Askerlik süreniz hizmetten sayılır


OnurPmk
Aday Memur
12 Eylül 2023 12:56
1 kademe ve 20 gün yıllık izin hakkı veri ekstra, doğru mudur?

E.Kayı Han
Editor
12 Eylül 2023 13:25

Ne kadar yaptınız askerliği.

Bu arada ekstra izin diye bir şey yok.

OnurPmk, 44 dk. önce
1 kademe ve 20 gün yıllık izin hakkı veri ekstra, doğru mudur?

OnurPmk
Aday Memur
12 Eylül 2023 13:26
12 Ay yaptım
E.Kayı Han, 15 dk. önce

Ne kadar yaptınız askerliği.

Bu arada ekstra izin diye bir şey yok.


E.Kayı Han
Editor
12 Eylül 2023 13:26

1 kademe alırsın.

OnurPmk, 14 dk. önce
12 Ay yaptım

OnurPmk
Aday Memur
12 Eylül 2023 13:28
Yıllık izne bir katkısı var mı
E.Kayı Han, 14 dk. önce

1 kademe alırsın.

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