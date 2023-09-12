Memuriyetten Önceki Askerlik

Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Kadroluyum. Memuriyetten önce er olarak yapmış olduğum askerliğin kadro/dereceye etkisi var mı? Varsa nedir? Askerlik eklendikten sonra yıllık izne bir katkısı olur mu?

Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Kadroluyum. Memuriyetten önce er olarak yapmış olduğum askerliğin kadro/dereceye etkisi var mı? Varsa nedir? Askerlik eklendikten sonra yıllık izne bir katkısı olur mu?