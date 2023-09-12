Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 12:26
Msb msü sözleşmeli personel

Merhaba arkadaşlar sonuçlar geçen günlerde açıklandı büro personeli olarak asil olarak kazanmışım başka kazanan var mı?

EEkstra olarak çalışma şartları maaş vs hakkında bilgisi olan var mı

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