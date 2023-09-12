Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 13:10
Mazot 40 Lira mutlu musunuz !!!

uçacaz kaçacaz diye oy yağdıranlar buyurun cevaplayın !!!


Kagiş
Müsteşar
12 Eylül 2023 13:23

Ohh çok şükürrr! Ben memnunum efendim. Allah razı olsun!


durmaz1986
Memur
12 Eylül 2023 13:26

ben hep 50 liralık alıyorum sorun yok


masummemur
Aday Memur
12 Eylül 2023 13:31

bu kitleye ne kitlersen kitle hocam...


fikiradami
Aday Memur
12 Eylül 2023 13:40

Bir tek okula gidip gelirken biniyorum arabama. Şehir merkezlerine giderken toplu ulaşımı kullanıyorum. Zamlar çok da ilgimi çekmiyor. Zamların bir tek faydası oldu o da pahalı diye biraz tüketim azalır çevreye katkısı olur diyorum ama nerde. Müzik sonda altında tofaş, ver gazı yapanlar varken, kimse indirim falan beklemesin. Herkes halinden memnun....

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