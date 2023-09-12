KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Eylül 2023 13:16
Asıl olarak kazandınız. Yerleştiğiniz okul Akyurt POMEM (Polis Akademisi Çamlıca Yerleşkesi)

Arkadaşlar Akyurt pomem taa havalimanın orda. Çamlıca yerleşkesi ise yenimahallede. Demek istediğim ben kayıt için nereye gideceğim Ankarada olan dostlar bi yardımcı olsun. ikisi bambaşka yerler yanlış gitmek istemiyorum

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