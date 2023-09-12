Disiplin Soruşturması Hakkında

Merhabalar arkadaşalar, eski kız arkadaşım kütüphanede memur telefonumu kırdığı hakaret küfür ve tehdit ettiği ve annesinin telefonda küfürlü konuştuğu için whatsapp konuşmaları da var beni il dışına korkutarak başkalarını diğer devlet kanallarını kullanarak korkutarak beni uzaklaştırdılar ve eşyalarıma da el koydular. Ben suç duyurusunda bulundum ve bana whatsapp üzerinden sms üzerinden yazılan hakaretleri de paylaştım. Dükkana gidiş yapamıyorum bayağı tanıdıkları oldukları için annesi bir partinin üyesi diye o partiden kaynaklı da aramalar aldım. Sizce ne olur adli ve idari işlem yapılacaktır. ilgili birimlere disiplin soruşturması için gönderilmiştir diyor. ve beni bunlar dolandırmakla iftiralara da maruz bırakıyorlardı beni. Dükkan vardı bende ve gelirleri eski kız arkadaşıma geliyordu müşterilerden gelen paralar durum ne olur? kiraları ben ödüyorum diyip durdu sadece ve hani gelen de var giden de var diyorum. sizce ne gibi bir durum olur ?