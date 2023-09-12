Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 13:22
45 dakika mülakat

mülakatların kaldırılma sözü verildi yüzsüz ve sözsüzler mülakatta devam ediliyor 45 dakika mülakatta alımlar aylarca sürer mi acaba


Kagiş
Müsteşar
12 Eylül 2023 13:25

Ohhh yarasın paşama! Hadi size iyi mülâkatlar arkadaşlar. Yakışır yakışırrr!))) Böyle devam edin hiç bozmayın lütfen!


mikbalatas
12 Eylül 2023 13:31

adamlar yalnız iyi kaldırdı. 45 dakika ney lan

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