Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 13:42
Tarım ve orman bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği bekliyor

Bizim gibi olanlar bu sınavı bekleyen tüm arkadaşlar..lütfen sessimiz duyulsun artık..


kngmutemet
Daire Başkanı
12 Eylül 2023 13:57

bu mağduriyet son bulsun artık...ünvan değişikliği sınavı istiyoruz


elektronik49
Şef
12 Eylül 2023 13:57

Bu sene olma ihtimali varmi.?


hacervet55
Aday Memur
12 Eylül 2023 14:47

eğer üzerimize düşeni yapıpta sesimizi duyurursak neden olmasın

elektronik49, 2 saat önce

Bu sene olma ihtimali varmi.?


e.agat
12 Eylül 2023 14:48

Tarım ve Orman Bakanlığı personelleri en kısa zam unvan değişikliği sınavının açılmasını bekliyor.


e.agat
12 Eylül 2023 14:50

Tarım ve Orman Bakanlığı personelleri en kısa zamanda unvan değişikliği sınavı açılmasını bekliyor.

e.agat, 59 dk. önce

Tarım ve Orman Bakanlığı personelleri en kısa zam unvan değişikliği sınavının açılmasını bekliyor.


Mavi Gözlü Çocuk
Aday Memur
12 Eylül 2023 15:26

Daha fazla vakit kaybetmeden bakanlık sınavı düzenlemeli ve oluşan ve daha fazla oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmelidir.

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