Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 13:57
TCDD tekniker memur ne iş yapar

Merhaba tcdd memur geçiyor ama alan kodum teknikerim elektronik olarak iş olarak ne yapıyolar çalışma şartları ve maddi açıdan nasıl bilgi verirseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini hakkında bilgi almak istiyorumÜniversiteye atanan büro personeli bölümleriDgs ile yerleştiğim üniversitenin olduğu şehire tayin olabilir miyim ?3+1 hakkindaKadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzinSözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim? SözleşmeliAday Memur Yeni Kpss Puanıyla Sözleşmeli 4b ye Geçebilir mi?Kadrolu Memurluktan Sözleşmeli 4B'ye GeçişÜniversitede 4B'li personel ortalama ne kadar maaş alır?Üni büro personeli maaşı (özel bütçeden)

Sözlük

bugün yazasım yok 2 11 eylül 5 pervaneler neden ateşe atlar 1 Her namaz kılanı dindar zannetmek 3 idal'e notlar 1 muse 2 metin oktay 1 serdar aziz 1 las vegas 1 sınav heyecanı 1

Son Haberler

YKS ek yerleştirme tercih süreci başladıPay senedi yatırımcı sayısında büyük artışManisa'da koku alarmı: Valilik açıklama yaptıMağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildiPolis araçları önünde silahla fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı