Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Eylül 2023 14:02
Ünvan Değişikliği Sınavı Hk.

Merhabalar,

2 yıllık inşaat teknolojisi mezunu olan bir bilgisayar işletmeni daha sonra DGS ile inşaat mühendisliğine geçiş yapıp bu bölümü de bitirip mühendis olduktan sonra kurumun açtığı ünvan değişikliği sınavına teknikerlikten başvuru yapabilir mi? Yoksa en üst mezuniyeti mühendislik olduğu için görevde yükselme sınavına tekniker olmak için giremez mi? Teşekkürler.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Eylül 2023 14:10

Sınav duyurusunda inşaat teknikerliğine başvuru için muhtemelen "üniversitelerin ilgili önlisans bölümünden mezun olmak" gibi bir şart aranacaktır. Siz de elinizdeki önlisans diplomasıyla o şartı sağlıyorsunuz. Size "önlisans mezunu değilsin" diyemezler.


BusineesRoom
Genel Müdür
12 Eylül 2023 14:29

Kanuni bir sınırlama bulunmuyor diye anlıyorum yazdığınızdan. Teşekkür ederim.

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Sınav duyurusunda inşaat teknikerliğine başvuru için muhtemelen "üniversitelerin ilgili önlisans bölümünden mezun olmak" gibi bir şart aranacaktır. Siz de elinizdeki önlisans diplomasıyla o şartı sağlıyorsunuz. Size "önlisans mezunu değilsin" diyemezler.

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