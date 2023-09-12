Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 14:26
Sgk kaydı güvenlik soruşturma olumsuz

gsb atamam 2010 da khk ile kapatılan kurumda 3 aylık bir sgk kaydımdan dolayı olumsuz geldi ve 4.5 aydır mahkeme süreci devam ediyor. sgk kaydından dolayı mahkeme kazanan oldu mu acaba. benim ki eğitim kurumu değildi anketörlük işi yapmıştım

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