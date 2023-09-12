Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 14:57
YOLLUK

Geçici görev yolluğu nasıl hazırlanır arkadaşlar


Kagiş
Müsteşar
12 Eylül 2023 15:33

Bak aynen şöyle hazırlanır : Selamiiii! Bana bir yolluk yappp!))))

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