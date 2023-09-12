Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Eylül 2023 15:11
Dhmi atc alımı eylül 2023

bugün dhmnin 71 atc alacağı ilan edildi. Alımlarda açılan yerlerden bazıları hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim. Bilgi istediğim alanlar: a) demografi (mülteci yoğunluğu özellikle) b) ev kiraları - oda sayısı c) ev bulma kolaylığı d) şehir içi, havalimanına ulaşım kolaylığı e) meydan yoğunluğu f) (urfa maraş için) hasarsız ev bulma şansı ve fiyatları bunlar dışında vermek istediğiniz bilgiler olursa, onları da okumaktan zevk duyarım. bilgi istediğim meydanlar: 1) gökçeada 2) antalya 3) urfa 4) maraş 5) yeni istanbul havalimanı - arnavutköy 6) istanbul bakırköy 7) trabzon 8) rize-artvin 9) erzurum

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