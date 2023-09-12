Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 15:52
Eğitim durumu tayini

Eğitim durumu tayini yapmak istiyorum ama ben tayin isteyip gittikten sonra eşim eş durumu tayini yapabiliyor mu (adalet bakanlığında çalışıyor) kadromuz ayrıldığımız yerde gözüküyor 5 yıl süreyle vs diyip akliki karıştıranlar oldu

Çok Yazılan Konular

Asm geçişEş durumu tayiniSağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış SavcılıkAşı dolabı için mesai saatleri şahsi telefonumun aranmasıEv sahibi 4 bini 12 bin yapmak istiyorTıp Fakültesinde Hizmet birleştirme sorunsalı...TayinKurumlar arası geçiş ile ilgili bilgisi olan yardımcı olabilirmi Sağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak

Sözlük

trapezius kası 1 Daniel kasırgası 1 Bugün olanlar 2 ihsanoktay anar 7 bugün yazasım yok 2 Renjiro 8 bilinmeyen bir kadının mektubu 16 gezilecek yer tavsiyesi 7 11 eylül 5 muse 2

Son Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrıDepremde 26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemiTüketici hakem heyeti menüde yazmayan 'kuver' ücretinin iadesini kararlaştırdıDolar günü 26,90 TL'den kapattı29 yaşındaki bekçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı