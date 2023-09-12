Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 16:01
Önlüğü önce idareciler giymeli

Bize örnek olsunlar, sonrada biz giyelim, idareye zorunlu olmalı


skramz
Daire Başkanı
12 Eylül 2023 17:01

İdarecilerin bazıları kendileri giymediği halde baskı yapıyor. Bir de giyseler ne olacak düşünemiyorum


didaof
Aday Memur
12 Eylül 2023 17:34

Baskı yapan idarecisi adıyla soyadıyla okulu ile yazmayan .....


Pelinin
Genel Müdür
12 Eylül 2023 17:36

Bizim ki tutanağa yazdırdı kendi kendine giyilmesine karar vermişiz gibi...

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