Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Eylül 2023 16:10
Devlet memuru olarak askere gitmek

Merhaba iyi günler, 25.11.2022 atandım. Şuan kadroya geçtik ancak askerliğimi yapmadım. Şimdi tecil bozdurup yedek subay olarak gitmeyi planlıyorum acaba iş konusunda herhangi bir sorun yaşar mıyım, bilgisi olan var mı ?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Eylül 2023 16:23

Zorunlu askerlik hizmetini yapan memurlar askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Hiçbir sorun çıkmaz.


bagatur.sad
Aday Memur
12 Eylül 2023 16:28

Teşekkür ederim beyfendi, peki bu konu hakkındaki kanun hükmünü biliyor musunuz ? Kendim ve şeflerime cevaben öğrenmek istiyorum

YUSUF YILDIRIM, 1 saat önce

Zorunlu askerlik hizmetini yapan memurlar askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Hiçbir sorun çıkmaz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Eylül 2023 16:41

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesi (aylıksız izin başlıklı) G bendi:

"G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."

Aynı kanunun askerlik dönüşüyle ilgili 83. maddesi:

"Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi:

Madde 83 ? (Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."

Bunları Şefiniz biliyordur zaten, bilmiyorsa "şef" değildir.

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