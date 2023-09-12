Sağlıkçı alımından ses yok mu?

Genelde Kasım-Aralık ve Şubat-Mart gibi alımlar olur umarım çok gecikmez bakan bey çalışma olduğunu çok uzamayacağını söylemiş

Atama takvimi ve alınacak kişi sayısı belli olsa herkes ona göre kendine bir yol çizer maalesef bizlerde bir ümit bekliyoruz inşallah herkesin gönlüne göre olur