KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2023 16:29
Sağlıkçı alımından ses yok mu?

Sağlıkçı ne zaman alinacak bu sene icinde alınacak mı bakandan hiç ses çıktı mı


Lisans-hemsireee
Aday Memur
12 Eylül 2023 16:58

Genelde Kasım-Aralık ve Şubat-Mart gibi alımlar olur umarım çok gecikmez bakan bey çalışma olduğunu çok uzamayacağını söylemiş

Atama takvimi ve alınacak kişi sayısı belli olsa herkes ona göre kendine bir yol çizer maalesef bizlerde bir ümit bekliyoruz inşallah herkesin gönlüne göre olur

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