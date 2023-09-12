Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 16:41
İzmir - Ankara arası yer değiştirme

CHP'li bir İzmir belediyesi ile CHP'li bir Ankara belediyesi arasında Mimar kadrosunda karşılıklı yer değişikliği istiyoruz. İzmir verilir, Ankara alınır. Ankara'dan İzmir'e geçme arayışı olan böyle biri var mıdır?

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