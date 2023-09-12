Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2023 16:58
askerlik işlemleri yardım
işe başlamak için dilekçe vereceğim terhis tarihinden 1 gün sonra mı vermeliyim? yoksa terhis tarihinden 25 gün sonra dilekçe versemde kabul olur mu? (internette 30 gün içerisinde başlamalıdır yazıyor)

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