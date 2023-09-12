KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Eylül 2023 17:07
psikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu mu
psikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu mu

YASiN5045
Aday Memur
12 Eylül 2023 17:08
arkadaşlar 2015 yılında psikiyatri girişim var uyum bozukluğu tanısı işlenmiş reçete ilaç yok sıkıntı olur mu
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