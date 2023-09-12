Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 17:15
Belediye - İl Özel İdaresi Geçiş

Merhaba belediyede mühendis olarak görev yapmaktayım ve il özel idaresine geçiş yapmak istiyorum belediyenin siyasi yoğunluğu oldukça yordu

İl özel idareler hakkında az çok bilgim var ama tavsiye eder misiniz.

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