Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 17:21
Başöğretmenlik şartları

10 yılını dolduran tezli yüksek lisans mezunu uzman olacak ise 10 yılını dolduran tezli yüksek lisans mezunu da başöğretmen olmalı, tezli yüksek lisans için verilen puanlar geri alındı, hiç bir şekilde ödüllendirilmedik bir karşılığı olmalı, uzmanlıkta da işine yaramadı bari başöğretmenlikte bir faydası olsun


Pelinin
Genel Müdür
12 Eylül 2023 17:22

5 yılı dolduran uzman olacak ise :))) 10 yıla odaklanınca yanlış yazmışım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mobbing yapan müdürMüdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir miTüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme ZorunluluğuÖğretmenin Önlük Giydiği OkullarGirmek istemediğim sınıf mobningiikinci üniversite21 saat üstü meselesiNeyi bekliyoruz hocam ?ücretli öğretmenlikOkul öncesine verilen yemek hizmetinin kaldırılması

Sözlük

Her namaz kılanı dindar zannetmek 3 güne bir söz bırak 3 muşkiler 1 sınav heyecanı 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 pert 2 Milyonluk soruyu bilen rabia 3 metin oktay 1 seyirci kalmak 2 ek mtv'yi ödememek 1

Son Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrıDepremde 26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemiTüketici hakem heyeti menüde yazmayan 'kuver' ücretinin iadesini kararlaştırdıDolar günü 26,90 TL'den kapattı29 yaşındaki bekçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı