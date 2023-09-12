Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 18:27
hizmetli personelin özel kalem olması

merhabalar, ben üniversitede hizmetli personelim benimle aynı anda başlayan arkadaşımı özel kalem yaptılar yaklaşık 7 ay çalıştık bu arkadaş ön lisans mezunu ben lisans mezunuyum ama arkadaşım yeni rektörün özel kalemi oldu. şimdi bunun maaşı artar mı yoksa yine hizmetli maaşı almaya devam eder mi? bu atamayı yaparken cv leri kontrol ederler mi? yapılan işte rektörün peşinde gezip not almak.

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