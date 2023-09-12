Banka Promosyonumu Vermiyorlar

EKPSS ile Adalet Bakanlığına atandım, ben atanmadan 1 ay önce banka ile sözleşme yapılmış.

Sözleşmeye göre emekli olanlardan ve tayini çıkanlardan promosyonları geri istenmeyecek ancak yeni gelenlerede promosyon verilmeyecek diye. Yani işin aslı ben 3 yıl promosyon alamayacağım, açıktan atanmış yeni bir memur olarak.

Hukuki hakkımı kullanacağımı belirttim, bankayı dava edeceğimi, sen bankayı dava edersen, bankada bizi sözleşmeye uymuyorsun diye dava eder, sen kurumla uğraşırsan, kurumda senle uğraşır gibi bir açıklama yapıldı tarafıma.

O zaman başka bir bankadan maaş almak istiyorum dedim onada olmaz dediler. Emekli olacaklar bile promosyonu beklemiş almış ve emekli olmuşken ben neden yeni bir memur olarak promosyondan mahrum kalıyorum.

Mantıklı bir çözüm yolu var mıdır bu işin?