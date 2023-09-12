Norm Fazlası Öğretmen

İstanbul'da görev yapıyorum hocam ve aracım yok. Ulaşımı zor olan bir okula resen atanırım diye çok tedirginim. Ek ders de sıkıntı değil.

3 aydır belirsizlikle beklemekten bunaldım vallahi. Branşım ilköğretim matematik bir de. Ben atanırken bir sürü açık vardı ilçede.