Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 18:39
Norm Fazlası Öğretmen

Merhaba. Bu yaz görevli olduğum kurum liseye dönüştürüldü. Ben de norm fazlası oldum. Başka ilçeden bir okul için görevlendirme dilekçesi verdim ama okul müdürü pek olumlu konuşmadı, oradan pek umutlu değilim. İlçemde ve çevre ilçelerde branşım için açık yok. Bu durumda ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Bilgi verebilirseniz çok sevinirim, teşekkürler.


Pelinin
Genel Müdür
12 Eylül 2023 18:44

Hocam sen niye dert ediniyorsun, müdürün düşünsün, ders vermezlerse evde oturur maaşını alırsın boşver


alidth
12 Eylül 2023 18:47

Müdürüm yok hocam. Dediğim gibi okul dönüştürüldü. Kadrosu norma göre liseye aktarıldı, aktarılamayanlar tayin hakkıyla veya dilekçeyle farklı okullara gitti. 4 yılı tamamlayamadığım için ve açık olmadığı için bir ben kaldım.

Pelinin, 59 dk. önce

Hocam sen niye dert ediniyorsun, müdürün düşünsün, ders vermezlerse evde oturur maaşını alırsın boşver


Pelinin
Genel Müdür
12 Eylül 2023 18:48

Olsun bişey olmaz, milli eğitim bi yere verir vermezse evde beklersin dert etme :))


Pelinin
Genel Müdür
12 Eylül 2023 18:50

Yani demek istediğim öğretmenin kendine yer araması diye bi durum yok, milli eğitim düşünsün, sadece ek ders kaybın olur


alidth
12 Eylül 2023 18:58

İstanbul'da görev yapıyorum hocam ve aracım yok. Ulaşımı zor olan bir okula resen atanırım diye çok tedirginim. Ek ders de sıkıntı değil.

3 aydır belirsizlikle beklemekten bunaldım vallahi. Branşım ilköğretim matematik bir de. Ben atanırken bir sürü açık vardı ilçede.

Pelinin, 53 dk. önce

Yani demek istediğim öğretmenin kendine yer araması diye bi durum yok, milli eğitim düşünsün, sadece ek ders kaybın olur


atahoca
Genel Müdür
12 Eylül 2023 19:41

Hocam,

Dört yıl meselesi herhalde ilk sözleşmeli olmaktan kaynaklı...

Okulları araştırın dilekçe ile iyi bir okul bulmaya çalışın. İlde ilçede tanıdık bulursanız boş yerleri onlardan da öğrenebilirsiniz. Bulursanız dilekçeyi yazın. Direkt ilçeden oraya gönderilin. Kİmsenin bir şey demeye hakkı yok.

Bu arada bazı okullarda (hususen İmam Hatip Ortaokullarında ciddi açık olabiliyor) oraları da isterseniz araştırın. Proje vs. bakmayın, onlarda da açık oluyor.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te durumunuzla ilgili madde şu şekilde.

İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 18 ? (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığınöğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.

(2) (Değişik:RG-24/3/2018-30370) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabuletmemeleri hâlinde sona erer.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mobbing yapan müdürMüdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir miTüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme ZorunluluğuÖğretmenin Önlük Giydiği OkullarGirmek istemediğim sınıf mobningiikinci üniversite21 saat üstü meselesiNeyi bekliyoruz hocam ?ücretli öğretmenlikOkul öncesine verilen yemek hizmetinin kaldırılması

Sözlük

pert 2 magna carta 2 sertleşme 2 pervaneler neden ateşe atlar 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 ahmet ümit 3 11 eylül 5 90 lar modası 1 seyirci kalmak 2 ışıklı ayakkabı 1

Son Haberler

Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştüEğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamalarıKonutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezasıEv sahibini bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandıErzurum'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı