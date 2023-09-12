Norm Fazlası Öğretmen

Hocam,
Dört yıl meselesi herhalde ilk sözleşmeli olmaktan kaynaklı...
Okulları araştırın dilekçe ile iyi bir okul bulmaya çalışın. İlde ilçede tanıdık bulursanız boş yerleri onlardan da öğrenebilirsiniz. Bulursanız dilekçeyi yazın. Direkt ilçeden oraya gönderilin. Kİmsenin bir şey demeye hakkı yok.
Bu arada bazı okullarda (hususen İmam Hatip Ortaokullarında ciddi açık olabiliyor) oraları da isterseniz araştırın. Proje vs. bakmayın, onlarda da açık oluyor.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te durumunuzla ilgili madde şu şekilde.
İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri
MADDE 18 ? (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığınöğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.
(2) (Değişik:RG-24/3/2018-30370) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabuletmemeleri hâlinde sona erer.
Hocam,
Dört yıl meselesi herhalde ilk sözleşmeli olmaktan kaynaklı...
Okulları araştırın dilekçe ile iyi bir okul bulmaya çalışın. İlde ilçede tanıdık bulursanız boş yerleri onlardan da öğrenebilirsiniz. Bulursanız dilekçeyi yazın. Direkt ilçeden oraya gönderilin. Kİmsenin bir şey demeye hakkı yok.
Bu arada bazı okullarda (hususen İmam Hatip Ortaokullarında ciddi açık olabiliyor) oraları da isterseniz araştırın. Proje vs. bakmayın, onlarda da açık oluyor.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te durumunuzla ilgili madde şu şekilde.
İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri
MADDE 18 ? (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığınöğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.
(2) (Değişik:RG-24/3/2018-30370) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabuletmemeleri hâlinde sona erer.