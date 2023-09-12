KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Eylül 2023 18:43
Merkezi atama ile ilgili

Arkadaşlar 2019 yılında 2018 kpss puanım ile sözleşmeli mübaşir olarak göreve başladım. Nisanda kadro aldım. İİBF mezunuyum. 2024 kpss P3 puanım ile merkezi atamayla başka unvana atamam olur mu?

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