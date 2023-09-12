Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Eylül 2023 18:52
eş durumundan tayin

nişanlım özel hastanede çalışmakta 5 yıla yakın sgk kaydı mevcut son çalışmış olduğu hastanede 1 yıl sigortası bulunmaktadır nikah yapıp dilekçe versem tayinim olur mu ?

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