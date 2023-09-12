Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 19:43
Malatya MEB Gene Şaşırtmadı
11 Eylül tarihinde açıklanması gereken işk defa yöneticilik ek 1 puanlarını Malatya MEB Hala açıklamadı. ne yaptıklarını merak etmekteyim. atım parçalamaya çalışmaktalar galiba. ancak açıklama yapılmadıkça aklımıza soru işaretlerine geliyor..

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